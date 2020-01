Cameron Diaz é vista pela primeira vez desde o nascimento da filha

18/01/2020 | 16:11



Duas semana depois e surpreender os fãs com o nascimento de sua filha, Raddix, com o marido Benji Madden, a atriz foi vista em um look super casual na última sexta-feira, dia 17.

A atriz de 47 anos de idade foi fotografada enquanto saía da casa de um amigo, segundo a revista People. A loira estava usando roupas confortáveis, combinando um jeans com um suéter de veludo. Ainda assim estava super estilosa, né?

Lembrando que Cameron e o marido surpreenderam a todos ao anunciar o nascimento da primeira filha, Raddix, no início de janeiro de 2020. Estamos tão felizes, abençoados e gratos por começar esta década anunciando o nascimento da nossa filha, Raddix Madden. Ela conquistou instantaneamente os nossos corações e completou nossa família, escreveu o casal em suas respectivas contas do Instagram. A People ainda divulgou o nome completo da garota, que teve sua certidão de nascimento revelada. Cameron e Benji escolheram o nome Raddix Chloe Wildflower Madden para a primeira filha, que veio ao mundo no dia 30 de dezembro de 2019. Que bom que eles estão felizes, né?