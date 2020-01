18/01/2020 | 16:10



Todo mundo sabe que o começo do ano não é tão fácil para quem mora ou vai viajar para a praia, tanto por causa do trânsito quanto por problema com a água! E a ex-BBB, Hana Khalil, está vivendo isso verdadeiramente na pele.

De acordo com informações publicadas pelo jornal Extra, a YouTuber de 23 anos de idade começou a não se sentir bem, com fortes dores no corpo e foi levada para um hospital do Rio de Janeiro onde permanece no quarto aguardando por exames.

Aparentemente, Hana teve esses problemas por conta de uma água contaminada. Lembrando que mesmo antes de ser internada, a ex-BBB já tinha alertado a todos em suas redes sociais sobre o fato de ter passado mal depois de beber muita água.