Meghan Markle e príncipe Harry ainda vivem no Palácio de Kensington

18/01/2020 | 15:11



Parece que a decisão de príncipe Harry e Meghan Markle em se afastar da família real britânica veio de forma tão surpreendente, que nem mesmo o site oficial da realeza teve tempo de ser atualizado.

Isso porque mesmo após o anúncio de afastamento do casal, a biografia da Duquesa de Sussex continua afirmando que ela ainda vive com o marido no Palácio de Kensington, em Londres.

A duquesa de Sussex, nascida Meghan Markle, casou-se com o príncipe Harry na Capela de São Jorge. A residência oficial do casal é o Palácio de Kensington, afirma a página.

Além disso, outro fato que chamou a atenção da imprensa internacional foi que o perfil de Meghan omite o fato de que ela tem um filho com Harry, o pequeno Archie. Lembrando que o menino, sétimo na linha de sucessão à coroa britânica, nasceu no dia 6 de maio de 2019.

O perfil de Kate Middleton, em contrapartida, cita que ela é mãe de George, de seis anos de idade, Charlotte, de quatro anos de idade, e de Louis, de um ano de idade.