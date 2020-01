Casemiro faz 2 e garante triunfo do Real Madrid no Espanhol

18/01/2020 | 14:33



Em dia de artilheiro de Casemiro, o Real Madrid derrotou o Sevilla por 2 a 1 neste sábado, em casa, no Santiago Bernabéu. O volante brasileiro atacou de goleador e marcou os dois gols que asseguraram a vitória do time madrilenho no duelo da 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

Com o triunfo, o Real Madrid vai a 43 pontos e fica temporariamente na liderança da competição. A ponta tem sido disputada rodada a rodada com o Barcelona, que soma 40 pontos.

Para permanecer em primeiro, o time madrilenho terá de torcer por um tropeço do arquirrival catalão diante do Granada, neste domingo, no encerramento da rodada. O Sevilla tem 35 pontos e, apesar do revés, permanece em quarto, fechando a zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa.

Destaque do Real Madrid há algumas temporadas e um dos homens de confiança de Zidane por sua liderança e poder de marcação, Casemiro mostrou que também tem faro de gol. O brasileiro apareceu três vezes no ataque e mostrou oportunismo, balançando duas vezes a rede no segundo tempo.

Os gols marcados por Casemiro, um em bela cavadinha após passe de calcanhar de Jovic e outro em cabeceio firme no canto esquerdo, ganham ainda mais importância pela dificuldade que a equipe de Zidane teve diante do Sevilla. Os visitantes fizeram um bom jogo e poderia ter saído com um resultado melhor.

O Sevilla marcou um golaço com De Jong, aos 18 minutos da etapa final, em arremate colocado, deixando, àquela altura, o jogo empatado. Não esperavam, porém, que Casemiro apareceria de novo para marcar seu segundo gol e garantir o triunfo para o time merengue.

Também neste sábado, mais cedo, o Alavés derrotou o Levante por 1 a 0 fora de casa, no Ciutat de Valencia, e se afastou da zona de rebaixamento. Está na 14ª colocação, com 23 pontos, enquanto que o time de Valência é o 11º colocado, com 26.