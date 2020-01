Sarah Poncio e Jonathan Couto pretendem adotar sobrinho de babá

18/01/2020 | 14:11



Mais algumas polêmicas para a família Poncio! Dessa vez não é sobre Saulo e Gabi Brandt, e sim sobre Sarah Poncio e Jonathan Couto. Pensando em ter mais um filho, o casal estaria pensando em adotar uma criança, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

De acordo com a jornalista, os dois já teriam iniciado o processo para adotar o sobrinho da babá da família, Cyntia Santos, que teria pedido apoio do casal para ajudar a criança, que estaria vivendo de forma humilde no interior do Ceará. A influenciadora, então, teria proposto a adoção para o marido, que supostamente aceitou a ideia.

A coluna também informou que Cyntia desembarcou com o bebê no Rio de Janeiro nesta semana, e teria ido de helicóptero direto para Angra dos Reis, onde a familia Poncio estava reunida para comemorar o aniversário de Gabi Brandt, cunhada de Sarah - que acabou também sendo recheado de polêmicas. A criança já teria chegado para iniciar o período de adaptação e, caso dê certo, o casal já entrará com a papelada na Justiça para formalizar a adoção.

Sarah e Jonathan já são pais de dois meninos, José, de dois anos de idade, e João, de um ano de idade. Jonathan ainda tem uma menina, Madalena, de um ano de idade, fora do casamento junto com a atriz Letícia Almeida, que é ex-namorada de Saulo Poncio, irmão de Sarah.