Mãezona! Ivete Sangalo é flagrada ajeitando cabelão de filho mais velho

18/01/2020 | 13:10



Ainda em clima de férias, Ivete Sangalo está curtindo o momento que está tendo para ficar com a família. Atualmente em Orlando, nos Estados Unidos, a gata levou toda a família para participar da Florida Cup, evento tradicional de futebol. Ao lado do filho, Marcelo Sangalo, e de outras celebridades, como o comediante Marco Luque, Ivete mostrou toda a preparação nas redes sociais.

Depois de se alongar, a cantora foi cuidar do filho, que atuaria como o goleiro da partida. No vídeo compartilhado nos Stories do Instagram, a musa está penteando os cabelos do menino para prender em um rabo de cavalo.

- Ai mãe! Está doendo, alertou o menino de dez anos de idade.

Bastante paciente, Ivete pede para que o filho tenha calma enquanto ela termina o penteado.

A Veveta é mesmo uma mãezona, né?