18/01/2020 | 08:15



Em um ano, o número de brasileiros que moram legalmente em Portugal aumentou 43%. O total de registros oficiais passou de 105.423, em 2018, para 150.854, no ano passado, e os brasileiros já representam um em cada quatro imigrantes no país. Nessa estatística não estão brasileiros com dupla cidadania de Portugal ou de outro país da União Europeia. Também não aparecem os imigrantes em situação irregular.