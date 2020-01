Do Dgabc.com.br



17/01/2020



O fim de semana também será de tempo instável no Grande ABC. Ventos de quadrante Sul continuarão a favorecer a formação de nuvens tanto no sábado quanto no domingo.

Os dias serão de céu predominantemente nublado, com temperaturas amenas e chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento. Mínima prevista de 19ºC e máxima de 22ºC.

Os vento soprarão com intensidade moderada ao longo de todo

o dia. A tendência para a próxima semana é a permanência dessas condições de tempo.