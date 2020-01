Dia Mundial da Atividade Física: #todopassoconta

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



19/01/2020 | 07:00



A fórmula para uma vida saudável todo mundo sabe qual é: combinação de alimentação balanceada, mente sã e, claro, atividades físicas. Por que será que é tão difícil então colocar tudo isso em prática? O bom desta história é que a qualquer momento é possível entrar nos trilhos. Basta escolher algo que dê prazer. Tem tanta coisa, viu! Para estimular a prática de exercícios, o Celafiscs (Centro Estudos Laboratório Aptidão Física São Caetano) já mandou anotar na agenda o Dia Mundial da Atividade Física. Será em 6 de abril, com o tema Todo Passo Conta! Claro que não precisa esperar até esta data para começar. Aproveita que amanhã é segunda, marca um check up para começar a mexer o corpo com segurança.

Atriz mirim da região, Bia Brumatti traz a peça ‘Princesa Falalinda, sem Papas na Língua’ para o Sesc Santo André; sessões sãos aos domingos, às 12h, até dia 26

Atriz Vanessa Gerbelli, de São Bernardo, que esteve no elenco do musical ‘Cazas de Cazuza’, há 20 anos, comemorou a notícia da remontagem do espetáculo; as apresentações especiais levantarão fundos para a associação Sociedade Viva Cazuza

Musical sobre Agnaldo Rayol está em cartaz no Teatro União Cultural, em São Paulo

Nova Corte do Carnaval de São Paulo foi definida após o concurso; os eleitos foram o rei momo Ricardo Lima, a rainha Mariana Pedro, a primeira princesa Mariana Vasconcellos e a segunda princesa Daniela Orcisse

Decoração com Amigurumis, bichinhos de crochê, é tendência para os quartos dos bebês; Ator João Baldasserini e a mulher, Erica Lopes, escolheram os itens

TEM MAIS...

Idosos no verão

Os velhinhos sentem mais os efeitos do verão. A enfermeira Marcella dos Santos, que cuida de idosos, participou do primeiro programa Diálogo Diário, do DGABC TV, e falou sobre o tema. “É necessário tirar as roupas pesadas, dar água de duas em duas horas e aproveitar para sair um pouco com eles nos horários de sol mais ameno”, explica. Entre os sintomas de desidratação estão confusão mental e pressão baixa. Veja o vídeo completo no nosso site.

Hora de passar para frente

Já separou no armário peças que não vai usar e não sabe onde doar? A Prefeitura de Ribeirão Pires está divulgando a campanha Desapega. Na ação solidária, moradores poderão contribuir com a doação de roupas em bom estado. As peças serão utilizadas no projeto social da Lojinha do Bem, sediada na entidade municipal. O endereço é Avenida Francisco Monteiro, 2.940. Em 2019, 40 famílias foram contempladas com a iniciativa.

Cultura é tudo

Conscientização da sociedade é um dos poderes da cultura. Parabéns à Fundação Casa, que levou 20 jovens internos de Diadema e São Bernardo para visitar a exposição Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio, em cartaz no MIS Experience, em São Paulo. Alguns ainda tiveram a chance de participar da oficina sobre o artista renascentista, na qual fizeram releituras, em peças de gesso do Homem Vitruviano. A mostra segue até 1º de março.