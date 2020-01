Schalke 04 derrota Mönchengladbach e assume a quarta colocação no Alemão

17/01/2020 | 19:48



Diante de 62.271 torcedores no bonito estádio de Gelsenkirchen, o Schalke 04 derrotou o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 0, na abertura da 18.ª rodada do Campeonato Alemão.

Os dois gols foram marcados na etapa final e garantiram a equipe da casa na quarta colocação do campeonato, com 33 pontos, mesma pontuação do Bayern de Munique (terceiro colocado), que joga no domingo contra o Hertha, em Berlim. O Borussia Dortmund soma 30.

O time de Mönchengladbach permanece na segunda colocação (35 pontos), dois pontos atrás do líder RB Leipzig, que entra em campo neste sábado, em casa, frente ao Unión Berlin.

Empurrado pela sua fanática torcida, o Schalke pressionou o adversário desde o início, mas também sentiu a força do adversário nos contra-ataques.

No início do segundo tempo, aos três minutos, em uma jogada que teve início pela esquerda, Suat Serdar recebeu na entrada da área, livre de marcação. O meia teve tempo de dominar a bola, olhar para o gol e bater colocado, sem chance de defesa para o goleiro Yann Sommer.

Com a vantagem no placar, o Schalke demonstrou mais tranquilidade na organização das jogadas e não demorou para fazer o segundo gol. Aos 13 anos, uma roubada de bola na intermediária propiciou um contra-ataque mortal para o Schalke.

Serdar lançou Benito Raman na ponta-esquerda. O atacante invadiu a área e preferiu rolar para o austríaco Michael Gregoritsch, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.

A partir daí, o Schalke diminuiu um pouco o ritmo e passou a segurar a posse de bola, enquanto o Mönchengladbach não teve força para buscar pelo menos o empate.