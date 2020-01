Veja dicas práticas para melhorar o desempenho dos pneus

Da Redação

A forma como os motoristas dirigem está diretamente ligada ao desempenho dos pneus. Há uma série de fatores controláveis que podem ser seguidos pelos condutores para garantir o bom desempenho dos pneus, evitando desgaste prematuro e gerando economias. Veja as dicas da Dunlop e do Garagem 360.

6 dicas para ter um bom desempenho com os pneus

1 – Evite freadas e arrancadas bruscas

É importante prever se existem paradas à frente, como em um semáforo, desacelerando o veículo, ou mesmo aplicando o freio-motor, utilizando o freio na proporção ideal.

Além das paradas, prestar atenção nas arrancadas com o veículo também é muito importante. Arrancadas bruscas com deslizamento e arraste de pneus, fazendo com que os pneus “cantem”, também reduz drasticamente a durabilidade do material.

2 – Respeite os limites de velocidade

Respeite sempre o limite de velocidade permitido e as demais sinalizações, buscando de forma consistente dirigir sempre de forma defensiva e preventiva.

Além disso, é necessário ficar atento às condições da via, que podem ter algum tipo de obstáculo que comprometa a dirigibilidade do veículo.

3 – Evite manobras arriscadas

Mantenha um modo de condução preventivo e seguro, antecipando quaisquer obstáculos pela frente e evitando assim manobras arriscadas.

A capacidade de antever algum problema à frente, perceber algum tipo de risco e atuar de forma consciente e segura, são fatores que prolongam a vida útil dos pneus e dos componentes do veículo.

4 – Evite choques contra obstáculos na via

Bater em obstáculos como refletores de vias, separadores de faixas ou guias, pode causar danos graves aos pneus. Dependendo do impacto, eles podem sofrer ruptura de sua estrutura interna, deformando e provocando bolhas ou cortes, sendo necessária substituição.

5 – Cuidado com o sobrecarga

Excesso de peso pode ser responsável por muitos acidentes, por isso, é importante seguir as indicações do fabricante do veículo e a legislação vigente, respeitando a carga máxima suportada por todo o conjunto.

6 – Ande sempre engrenado

A famosa “banguela”, além de ser ilegal e perigosa, pode provocar sérios danos ao sistema de transmissão do veículo, além de aumentar significativamente o espaço necessário para frenagem.

Para uma condução econômica e segura, trafegue sempre com o veículo tracionado. Um veículo engrenado, quando se retira o pé do acelerador, por programação do sistema eletrônico, não há consumo de combustível. Esse é mais um motivo para sempre utilizar o motor e câmbio da forma correta, rodar de forma segura e ainda economizar combustível.

Outras informações

Além disso, os condutores devem seguir as regras básicas de manutenção preventiva como fazer o rodízio dos pneus periodicamente, atendendo ao que é instruído no manual do proprietário ou no termo de garantia dos pneus.

É preciso ficar atento à pressão de ar, calibrando frequentemente os pneus, conforme manual e sempre a frio, realizar o balanceamento, alinhamento de direção e revisão completa da suspensão, verificar se os pneus estão com desgaste uniforme, se a banda de rodagem não tem pedras e outros objetos perfurantes incrustados, avaliar o flanco em busca de cortes e bolhas.

