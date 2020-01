Férias com música, sol, confusões e diversão

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 23:59



O sonho das amigas Bia, Giulia e Laura é viver de música e elas ganham a maior chance da carreira quando são chamadas para participar em grande festival que ocorre na cidade do Guarujá, no Litoral de São Paulo. Tudo parece um sonho perfeito, mas as adolescentes descobrem que estão de recuperação na escola e precisam dar um jeito em tudo para passar de ano e ainda ter tempo para se apresentar no evento. Claro que muitas confusões prometem marcar a jornada das meninas e o público, principalmente o teen, poderá ver o que acontece com toda essa bagunça juvenil com o longa-metragem brasileiro O Melhor Verão das Nossas Vidas, com estreia nos cinemas agendada para quinta-feira.

A direção é assinada por Adolpho Knauth e as gravações ocorreram no segundo semestre do ano passado. Para dar vida às protagonistas, foram escaladas Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro, integrantes do grupo BFF Girls (formado por ex-integrantes do reality musical The Voice Brasil Kids, da Globo) e que emprestam seus nomes verdadeiros para as personagens. Donas de singles como Meu Crush, Minha Vibe e Eu Sou, além de versões de famosas canções (nacionais e internacionais), elas trabalham paralelamente ao momento cinematográfico na divulgação de nova canção.

“Ri muito, chorei, me apaixonei, evolui, sorri, errei, vivi! Tenho certeza que todos nós vamos lembrar para sempre desses momentos únicos e mágicos”, comenta Giulia, se lembrando do tempo durante a produção do título. “Minhas expectativas foram completamente superadas quando começamos a gravar. Do período de preparação para o filme, e até hoje, ainda me sinto extasiada do tanto que foi precioso fazer parte de um projeto como esse. Eu aprendi demais com todas as pessoas que estavam lá e me diverti como se eu estivesse de férias, algo que me encheu de gratidão”, conta Laura, que celebra em janeiro um ano desde sua entrada no trio, em substituição a Laura Schadeck, atualmente em carreira solo.

Parte da história do filme envolve trato para que as adolescentes recebam ajuda do esperto Júlio (papel do cantor Enrico Lima) para passar nas provas, mas elas precisam fazê-lo conquistar a azeda Helô (interpretada por Giovanna Chaves). Novas amizades são feitas na praia e outros personagens surgem ao longo da trama, incluindo participação especial dos comediantes Maurício Meirelles, Márvio Lúcio, o Carioca.

Segundo Bia, a expectativa pela estreia de O Melhor Verão das Nossas Vidas no circuito a tem deixado ansiosa há algum tempo. “Só quero ver o resultado final, já estou me preparando emocionalmente para o tanto que vou chorar quando nos assistir no cinema”, diz. Elas identificam o longa-metragem como uma espécie de “energia solar”, com o clima da estação mais quente do ano fazendo parte da composição da história. Nada como uma mistura de música, sol, confusões e diversão durante as férias.

Novo single agita carreira das BFF Girls

O foco do grupo BFF Girls neste mês é divulgar ao máximo sua estreia nas telonas em O Melhor Verão das Nossas Vidas, mas a carreira musical do trio não está parada. Na segunda quinzena de dezembro, elas encerraram a temporada de 2019 com o lançamento da canção Fica, disponível em diferentes plataformas digitais.

Parceira entre a cantora Bia Torres e o produtor Jenner Melo, a faixa fala do poder de um amor verdadeiro, seja ele por quem for. “Fica pode ser interpretada dentro de um romance, de uma relação entre pais e filhos, de uma amizade ou de qualquer outra relação que envolva esse sentimento. É uma música que fala sobre proteção, cuidado e muito carinho”, explica Bia.

As garotas também aproveitaram a chegada da nova canção para gravar mais clipe para sua carreira. Entre poses, brincadeiras e cenas para as câmeras, elas passeiam por diferentes cenários da cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, incluindo passeios de barco. O vídeo pode ser visto na página oficial das BFF Girls no YouTube e já conta com mais de 1,265 milhão de visualizações.