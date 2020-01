A voz de quem fez ‘O Cangaceiro'

Texto: Milton Parron

O último programa da trilogia sobre Lampião e Maria Bonita terá depoimentos de Dionísio Pereira da Silva, lúcido aos 106 anos de idade, contando como a cidade de Mossoró rechaçou o bando de Lampião e ainda por cima matou dois de seu grupo, Colchete e Jararaca.

Impressionante relato de Sila, mulher do cangaceiro José Sereno, contando como mataram um sujeito recém-integrado ao bando e que descobriram tratar-se de um informante da polícia.

Depoimentos também de Moreno, sua mulher Durvinha, Dadá e Aristéia, todos do bando de Lampião.

Tenente Pompeu, que comandava uma das volantes que enfrentaram o grupo de cangaceiros, e, ainda, Antonio Vieira, que estava na volante comandada pelo tenente Bezerra na madrugada de 28 de julho de 1938, quando foram mortos 11 cangaceiros, entre eles Lampião e Maria Bonita, dão detalhes das ações que resultaram no cerco e no tiroteio onde morreram os 11.

Lampião e Maria Bonita tiveram uma única filha, Expedita Ferreira.

Vera, neta de Lampião, jornalista e historiadora, pesquisa e divulga a saga do avô e do cangaço.

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 18 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7279

Manchete – Collor define os três ministros militares: general Carlos Tinoco Ribeiro Gomes (Exército), tenente-brigadeiro do ar Sócrates da Costa Monteiro (Aeronáutica) e almirante Mário César Flores (Marinha).

Memória – Prefeitura de São Caetano lança hoje, no gabinete do prefeito Luiz Tortorello, o nº 2 da revista Raízes.

Cultura & Lazer – Hoje, no Morumbi, a abertura do Hollywood Rock, com Bob Dylan e Gilberto Gil entre as atrações.

