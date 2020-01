Notícias da semana - 13 a 19 de janeiro

Da Redação



18/01/2020 | 23:59



NACIONAL

Aumenta área de desmatamento na Amazônia

A Amazônia, considerada a maior floresta tropical do mundo e também a com maior biodiversidade, registrou aumento de 30% na área desmatada entre agosto de 2018 e julho de 2019. O número equivale a 9.762 quilômetros quadrados atingidos entre o período. Os dados do governo federal foram divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), na terça-feira (15).

Esse montante representa crescimento de 29,5% em comparação com período anterior (agosto de 2017 até julho de 2018), sendo o índice anual mais alto desde 2012, quando a área desmatada crescia 11,4%, em média. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o motivo principal do derrubamento de árvores na floresta está ligado às atividades econômicas ilegais.

Os estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia são responsáveis por 80% do território desmatado. Junto com o ciclo da retirada da vegetação, estão eventuais influências no clima, cada vez mais quente, esta uma questão que tem preocupado todo o planeta nos últimos anos.

CULTURA

Começam as filmagens de ‘Turma da Mônica – Lições’

Começaram as gravações do longa-metragem brasileiro Turma da Mônica – Lições, continuação de Turma da Mônica – Laços (2019). O filme tem programação de ser rodado por completo até 11 de fevereiro na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.

Os personagens Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Cascão (Gabriel Moreira) e Magali (Laura Rauseo) precisam enfrentar as consequências de um erro cometido na escola, além de lidar com o fato de que estão crescendo e que dão os primeiros passos no universo da adolescência.

A estreia de Turma da Mônica – Lições está agendada para 10 de dezembro. O roteiro é baseado em graphic novel de mesmo nome escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, também responsáveis por Laços.

CIÊNCIA

Marinha brasileira reabre estação na Antártica

A Antártica (ou Antártida) acaba de abrir espaço para a nova estação brasileira de pesquisa comandada pela Marinha. Inaugurada na quarta-feira (15), na Península Keller, dentro da Ilha Rei George, ela substitui complexo anterior que foi destruído por causa de incêndio, em 2012.

O evento de abertura deveria ter ocorrido na terça-feira (14), mas complicações com o mau tempo no aeroporto de Punta Arenas, no Chile, não deixaram autoridades nacionais chegarem ao continente gelado.

O complexo conta com 4.500 mil m² e foi montado com verba de US$ 99,6 milhões (cerca de R$ 400 milhões). A chamada Estação Antártica Comandante Ferraz irá receber 64 profissionais do Programa Antártico Brasileiro, projeto iniciado em 1982 com pesquisadores de áreas como oceanografia, biologia, glaciologia, química e meteorologia.