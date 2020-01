Influência positiva

Luís Felipe Soares

Diário do Grande ABC



18/01/2020



Observar bons exemplos serve de motivação para iniciar mudanças positivas. Essa ideia também se aplica na preferência por cardápio mais saudável por meio de programas de televisão que as crianças acompanham no cotidiano. Segundo levantamento internacional, os pequenos espectadores tendem a escolher melhor os alimentos que comem quando percebem esses itens presentes em shows de culinária que costumam ver.

Os dados são de estudo realizado pela Universidade de Radboud, da Holanda, publicado na revista científica Journal of Nutrition Education and Behavior, especializa em materiais sobre educação nutricional.

Foram analisadas reações de 125 participantes, com idade entre 10 e 12 anos, sendo eles divididos em grupo que assistiu a atrações com ‘cardápio’ nutritivo e outro com lanches menos recomendáveis. Após as sessões, os pesquisadores responsáveis ofereceram aos jovens dois tipos de lanches, um com maça e pepino e outro formado por batatas fritas e biscoitos industrializados.

As escolhas mostram que o público influenciado positivamente sobre o tema tinha probabilidade quase três vezes maior em optar pelo pacote mais saudável. Bons hábitos alimentares na infância e adolescência refletem em melhor saúde no futuro.