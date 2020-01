Hospedagem em embarcações é opção para férias de verão

Redação

A hospedagem em embarcações já é uma tendência no exterior, mas agora começa a atrair interessados no Brasil. Ela pode ser uma opção para aproveitar as férias de verão em alto-mar com amigos e familiares. A Nautal, marketplace que conecta proprietários de embarcações a viajantes em busca de experiências marítimas, chegou ao País em 2019 e pode ser uma alternativa para quem busca passeios diferenciados.

Hospedagem em embarcações

“O objetivo é proporcionar às pessoas um serviço que permita que elas possam tanto encontrar alternativas de hospedagem em um barco para aproveitar um verdadeiro começo de ano diferente, quanto a experiência de um passeio em uma embarcação para explorar pontos turísticos”, explica Sabrina Ribeiro, Country Manager da Nautal no Brasil.

Em toda a sua rede mundial, a empresa possui cerca de 30 mil embarcações em mais de 65 países. No Brasil, onde a startup chegou em setembro, já são mais de 400 barcos em sete estados. É possível contratar desde o tradicional aluguel, que pode ser de até uma semana, com sistema de suítes e marinheiros, além dos extras, como wakeboard e regime all inclusive.

Opções

A seguir, confira algumas embarcações disponíveis.

Catamarã – São Paulo

– Local: Guarujá/SP

– Valor diária: a partir de R$ 925 /dia

– Capacidade: 10 lugares

– Comodidades: 3 cabines, 1 banheiro, 5 lugares para dormir

– Marinheiro incluído: sim

Iate – Rio de Janeiro

– Local: Angra dos Reis/RJ

– Valor diária: a partir de R$4.450/dia

– Capacidade: 14 lugares

– Comodidades: 2 cabines, 2 banheiros, 4 lugares para dormir

– Marinheiro incluído: sim

Lancha – Bahia

– Local: Salvador/BA

– Valor diária: a partir de R$ 4.800/dia

– Capacidade: 16 lugares

– Comodidades: 2 cabines, 2 banheiros, 4 lugares para dormir

– Marinheiro incluído: sim

