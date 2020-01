Bitcoin pode se tornar ouro, petróleo ou dinheiro. Você sabia?

Da Redação, com assessoria

17/01/2020



A variação do Bitcoin parece uma verdadeira montanha-russa. Fato que ainda causa confusão em entusiastas. Após o boom em 2017 no País, cada vez mais brasileiros buscam investir na critpomoeda. De acordo com levantamento da Receita Federal, entre agosto e setembro de 2019, brasileiros declararam quase R$ 14 bilhões em transações com moedas virtuais.

Segundo Daniel Coquieri, COO da BitcoinTrade, corretora especializada no mercado brasileiro, a versatilidade da moeda pode aumentar a quantidade transacionada nos próximos anos. “Apesar de levar ‘coin’ no nome, o Bitcoin pode ser muito mais do que isso. Como reserva de valor, por exemplo, ele é muito comparado ao ouro. Em outra perspectiva, é possível comprar a criptomoeda como ações na bolsa de valores, ou qualquer outro ativo, como petróleo”, explica.

O ouro tem um valor definido, a partir do volume, oferta limitada e finita, além da demanda crescente. É por isso que o Bitcoin ganhou o apelido de ouro digital. O fato de ser comprado ou vendido de forma rápida, ajuda também na comparação com ações e demais ativos.

Apesar do uso tradicional como investimento, o Bitcoin também pode estar presente no dia a dia. Alguns sistemas fazem integração com checkouts tradicionais, como o cartão de débito. Na prática, cada vez que o cartão é passado, o valor sai da carteira de criptomoedas. “A criptomoeda não é melhor nem pior do que real, ouro ou petróleo, mas pode fazer o papel dos três”, explica o executivo.

Aliás, a criptomoeda já vem ganhando espaço em ações cotidianas, como passagens aéreas, veículos, bebidas e até compras de produtos. “As práticas são bastante difundidas em outros países e acredito que um dia possamos pagar nossas compras de supermercado dessa forma no Brasil. Discussões a respeito da regulamentação já começaram e o futuro para as criptomoedas tende a ser positivo”, finaliza Daniel.

