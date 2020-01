Casa da Palavra de Santo André dá início hoje a oficina literária

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



18/01/2020 | 07:00



A Casa da Palavra Mário Quintana (Praça do Carmo, 171), de Santo André, dá início hoje, às 15h, a Oficina Literária, ministrada pela jornalista e escritora Daiana Barasa. A participação é gratuita e os encontros são semanais.

O projeto, que teve início no ano passado, desta vez terá duração maior: até o dia 28 de março. “Faremos entre janeiro e março com a temática de mulheres escritoras, em comemoração ao dia 8 de março (Dia Internacional das mulheres). Então vamos fazer atividades a escritoras brasileiras, como Cecília Meirelles, e outras estrangeiras”, explica Daiana.

Será explorada, portanto, a participação feminina na literatura em seus diversos gêneros: poesia, romance, crônica, jornalismo, entre outros. “Falaremos sobre mulheres inspiradoras e que fazem parte do nosso cotidiano”, ressalta.

A primeira oficina ministrada no espaço, em outubro do ano passado, já teve bastante procura de público. Por isso, acrescenta a jornalista, a iniciativa de fazer novamente atividade que será permanente na Casa. “Ano passado trabalhamos com escrita de memórias, em quatro encontros, que teve a duração de um mês, e fizemos um trabalho final. Foi gratificante o resultado.”

Podem participar da oficina pessoas de todas as idades e não é necessária inscrição prévia. Mais informações em 4427-7701.