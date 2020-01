Corolla, F-Series e RAV4: veja os 10 carros mais vendidos no mundo

Maria Beatriz Vaccari

Do Garagem360



17/01/2020 | 15:18



O Toyota Corolla foi o carro mais vendido ao redor do mundo em 2019. Segundo a consultoria Focus 2 Move, o modelo teve 1.236.380 unidades emplacadas entre janeiro e dezembro. A picape Ford F-Series ocupa o segundo lugar no ranking (1.070.234 unidades), seguida do SUV Toyota RAV4 (931.852 unidades). Na galeria, veja os 10 automóveis mais vendidos no ano passado.

Ranking mundial: 10 carros mais vendidos em 2019

Foto: Divulgação Toyota Corolla – 1.236.380 unidades
Foto: Divulgação Ford F-Series – 1.070.234 unidades
Foto: Divulgação Toyota RAV4 – 931.852 unidades
Foto: Divulgação Honda Civic – 821.374 unidades
Foto: Divulgação Honda CR-V – 818.981 unidades
Foto: Divulgação Volkswagen Tiguan – 741.297 unidades
Foto: Divulgação Ram pick-up – 731.895 unidades
Foto: Divulgação Toyota Camry – 690.729 unidades
Foto: Divulgação Volkswagen Golf – 689.664 unidades
Foto: Divulgação Chevrolet Silverado – 644.013 unidades