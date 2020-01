Durante tratamento contra o câncer, Mamma Bruschetta posta vídeo raspando o cabelo

17/01/2020 | 15:10



Mamma Bruschetta surpreendeu ao publicar um vídeo em seu Instagram nesta sexta-feira, dia 17, em que aparece raspando os cabelos. A apresentadora, que luta contra um câncer no esôfago desde 2019, já passou por algumas cirurgias e agora faz um tratamento de quimio e radioterapia contra a doença.

Além do vídeo, ela também compartilhou algumas fotos do resultado final e escreveu na legenda:

Às vezes precisamos mudar, a vida é pra ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança a coragem para uma nova mudança.

Ela também escreveu, no final, as hashtags corte novo, cabelo novo e novo look. Nos comentários, vários internautas elogiaram a mudança de Mamma. Uma seguidora disse:

Ficou linda do mesmo jeito... te amamos... é isso mesmo, viva e viva muito.