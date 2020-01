Do Diário do Grande ABC



Já está disponível na Netflix a segunda temporada do seriado Sex Education, produção britânica que explora questões ligadas a sexualidade, principalmente entre grupo de jovens do ficcional colégio de Moordale High School. Os oito capítulos foram colocados no cardápio de atrações do serviço de streaming nesta sexta-feira (17), sendo uma das principais novidades da plataforma no começo de 2020.

Segue a sinopse oficial: "Enquanto isso, a Moordale High School é afectada por uma epidemia de clamídia, destacando a necessidade urgente de proporcionar aos alunos uma melhor educação sexual. Novos alunos chegam à cidade e questionam o status quo".

O protagonista Otis (Asa Butterfield) precisa lidar com o recém-descoberto desejo sexual em meio ao desenvolvimento de seu namoro com (Patricia Allison). Adam (Connor Swindells) inicia sua jornada na escola militar e não esquece seus sentimentos por Eric (Ncuti Gatwa), pronto para receber bem um novo estudante vindo da França. Maeve (Emma Mackey) tenta arrumar uma maneira de voltar para o colégio, reforça a amizade com Aimee (Aimee Lou Wood) e precisa entender melhor como será o reencontro com Otis.

A temporada inicial de Sex Education estreou em 11 de janeiro de 2019 e não demorou a ser assistido pelo público e pela crítica. Os dramas e momentos cômicos tratados ao longo da história, muitos deles se aflorando conforme Otis aconselha os amigos de maneira um tanto quanto clandestina, chamam a atenção pela

forma sensível e divertida proposta.

A ideia da trama é de Laurie Nunn, criadora do seriado e escritora de alguns capítulos.