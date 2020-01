Ian McKellen mantém blog contando experiência em papéis como Magneto e Gandalf

Bianca Bellucci

Do 33Giga



17/01/2020 | 13:18



Ian McKellen é conhecido principalmente por seus papéis como Gandalf, nas franquias O Senhor dos Anéis e O Hobbit, e Magneto, na saga clássica de X-Men. O que nem todo mundo sabe é que o ator britânico tem o hábito de manter um diário durante as gravações. E todo o conteúdo está disponível online em seu blog.

O blog de Ian McKellen está hospedado dentro de seu site oficial – que também traz biografia do ator, informações sobre as causas LGBTQ e mais. Ao acessar a seção de blog, você encontra o conteúdo das gravações divido por filme.

O diário The Grey Book, por exemplo, traz os relatos do filme O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel. Por ali, é possível ler sobre momentos marcantes, como debates sobre a barba de Gandalf e a expectativa para a estreia do longa-metragem.

Os outros conteúdos disponíveis são Magneto’s Lair (X-Men: O Filme), The White Book (O Senhor dos Anéis: As Duas Torres e O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei), X-Men 2, O Código da Vinci, X-Men 3: O Confronto Final, e a trilogia O Hobbit. Todo o conteúdo está em inglês.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Fã de filmes? Então, confira quais são as maiores bilheterias do cinema: