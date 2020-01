Dois atores morrem ao caírem de ponte durante gravação de série mexicana

17/01/2020 | 13:10



Os atores Jorge Navarro Sánchez e Luis Gerardo Rivera, que fazem parte da série mexicana Sin Miedo a la Verdad, morreram na última quinta-feira, dia 16, durante a gravação de uma das cenas da série.

Através de comunicado divulgado à imprensa, a Televisa, canal mexicano responsável pela série, informou que os atores morreram ao caírem de uma ponte da locação da série.

A televisa informa com profunda dor, que na noite dessa quinta-feira, dia 16 de janeiro, a gravação de uma cena da série Sin Miedo a la Verdade, perderam a vida os atores Jorge Navarro Sánchez e Luis Gerardo Rivera, ao caírem de uma ponte em uma locação. A produção de responsabilidade de Rubén Galindo, está acompanhado com as autoridades da Cidade do México este lamentável acidente, que enluta a nossa casa Televisa. Nossas orações estão com os familiares de Jorge e Luis Gerardo, a quem estendemos nossas mais pronfundas condolências, diz a nota.

Segundo o El Universal, o acidente aconteceu quando os atores ainda ensaiavam a cena, em uma ponte suspensa que fazia parte do cenário. Nas redes sociais, Alex Pera, protagonista da atração, lamentou a perda dos colegas:

E em um segundo tudo muda. Em um segundo, se vai a vida, em uma segundo a vida de muitas pessoas muda.

Alex interpreta Manu, um herói cibernético que usa um vlog de forma anônima para proteger vítimas de bullying e fraude online. A série já está em sua segunda temporada