Do Diário do Grande ABC



17/01/2020 | 12:24



A Sony Pictures divulgou nesta sexta-feira (17) o primeiro trailer do filme Pedro Coelho 2: O Fugitivo, nova aventura nas telonas do personagem da literatura infantil britânica. O material, com dublagem em português, pode ser visto no YouTube.

O longa mantém a ideia mostrada em Pedro Coelho (2018), com mistura de atores e ambientes reais com versões de animais feitos em computador. Parte das confusões coloca o personagem explorando mais o ambiente da cidade, incluindo fazendo amizade com um antigo amigo de seu pai. Um resgate inesperado promete agitar a jornada de todos.

Segundo a sinopse divulgada, Bea, Thomas e os coelhos criaram uma familia improvisada, mas apesar de seus melhores esforços, Pedro não parece se abalar com sua reputação travessa. Aventurando-se para além do jardim, ele encontra-se em um mundo onde suas travessuras não são mais tão admiradas. E quando sua familia arrisca tudo para procurá-lo, o protagonista deve decidir que tipo de coelho ele quer ser.

Pedro Coelho 2: O Fugitivo tem estreia nos cinemas brasileiros programada para abril, mas ainda sem data definida. A direção é de Will Gluc, também responsável pelo primeiro filme da franquia.