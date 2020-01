Treta! Após De Férias com o Ex, ex-Chiquitita discute com ex-namorado:- Cachorro

17/01/2020 | 12:11



O clima esquentou (e muito!) no último episódio de De Férias com o Ex - A Treta não tira férias, exibido na noite de quinta-feira, dia 16, na MTV. O programa, spin-off que reúne todos os participantes para assistir lado a lado tudo o que aconteceu no reality, foi lotado de intrigas. Uma das polêmicas começou quando Cinthia e Biel relembraram como se conheceram. Cinthia, atriz que ficou conhecida por ter participado do remake de Chiquititas, do SBT, ficava com um amigo de Biel, mas começou, logo depois, a se interessar pelo loiro.

- Já conhecia ela de outros carnavais e ela ficava com um amigo meu. Ele estava meio apaixonadinho, mas ela não estava mais afim. Acabou que viajamos com ele e ficamos nessa viagem. Acho que ele nem imagina. Ficamos no sigilo, falou Biel.

Curioso, Gui Araújo, também ex-participante, questionou se o tal amigo que Cinthia ficava tinha conhecimento do que havia rolando entre ele e Cinthia. Mas, quem acabou dando uma alfinetada foi Hana, mais uma integrante do reality:

- Sabe, ele se promoveu em cima disso, disse. E Cinthia também aproveitou para dizer que não se incomodava com a história por já ser algo do passado. Mas Biel decidiu abrir o coração para expressar que tinha ficado magoado com os julgamentos que recebeu na época:

- Todo mundo me crucificou, mas você também estava errada. Você ficou comigo porque quis. Eu não imaginava que viria isso à tona, disse Biel, que recebeu uma resposta curta e grossa de Cinthia.

- Querido, por que eu estava errada? O amigo era seu. Eu não sou melhor amiga dele. Nunca fiz isso na minha vida. E justo essa história veio para o programa, rebateu.

Em seguida, Hana soltou que achava Biel um piranho e Cinthia aproveitou para concordar:

- Ele é um cachorro, exclamou a atriz.

E você acha que as tretas pararam por aí? Que nada! O clima, aliás, ficou ainda mais tenso quando Biel, Lipe Ribeiro e Marcelle Casagrande se reuniram para assistir a um episódio juntos. Um dos momentos mais aguardados do reality foi justamente esse reencontro de Biel e Marcelle, que teriam começado um relacionamento e logo depois ela teria voltado a ficar com o Lipe.

- A única coisa que eu fiz foi defender vocês. Eu estou me segurando e nunca abria a boca pra falar de nada. Nunca namorei e estava completamente apaixonado por você. Eu tentei, Marcelle. Tentei de tudo. Você acha que eu estou feliz de expor a minha situação?, disse Biel, que nunca havia falado publicamente sobre o fim do namoro.

E ele ainda continuou:

- É isso que você sempre fez. Atitude de mulher de conversar comigo você nunca teve. Sabe o que ela falou pra mim quando estávamos na cama? Você namoraria comigo, Biel? Eu falei: Namoraria, gosto muito de você. Ela falou: Sim, eu namoraria com você. O trouxa foi atrás de tudo para pedir ela em namoro nos Estados Unidos. Para chegar na minha casa e eu pegar o celular dela e ver o que eu vi. E nunca expus nada, criticou ele, se referindo a uma suposta troca de mensagens entre ela e Lipe.

Logo em seguida, Marcelle explicou todo o carinho que sente por Biel, mas que a relação não tinha mais como continuar.

- Eu amo Biel e ele foi muito foda comigo na casa. O amor que eu criei por ele é acima de amor de homem e mulher. É de pessoa mesmo. Acho que ele estava mais acelerado do que eu. Ele se sentiu um pouco iludido, mas a amizade é acima de tudo. Eu não queria entrar num namoro naquele momento. Era pós-reality e eu estava entendendo o que estava acontecendo, disse ela.

Lipe, que estava ali no meio, tentou fazer com que os dois se desculpassem, mas Biel disse que ainda não conseguia, que ainda não era o momento.

- Resolvido não está, temos que conversar, afirmou Biel, que encerrou a discussão.

O clima ficou bem tenso, Biel chorou e, no final, Marcelle, que não estava conseguindo colocar o seu ponto de vista para falar sobre o caso, acabou até saindo no estúdio. Eita!