Lore Improta, Jade Seba, Thaynara OG e mais influenciadores estarão na casa do BBB20 para spoilers do reality show

17/01/2020 | 12:10



A produção do Big Brother Brasil 20 está empenhada na divulgação do reality show, que estreia só na terça-feira, dia 21. Após muitas especulações sobre o que deve acontecer na casa mais vigiada do Brasil e comandada por Tiago Leifert, a TV Globo está criando ainda mais expectativa ao revelar, através de influenciadores digitais, como será o confinamento deste ano antes mesmo do programa estrear.

Nesta sexta-feira, dia 17, diversos influenciadores estarão na casa para dar alguns spoilers aos telespectadores sobre o que os novos competidores irão encontrar. Os próprios convidados da emissora divulgaram a novidade no Instagram. Entre eles, nomes como Lorena Improta, ex-companheira de Léo Santana, Thaynara OG, Justin Neto, Jade Seba, Fernanda Catania, Matheus Mazzafera, Gina Indelicada, entre outros.

Sem dar muito detalhes sobre o que exibirão na redes sociais, os influenciadores apenas avisaram aos seus seguidores que estarão na casa por volta das 15h30 desta sexta-feira, dia 17, e que irão mostrar detalhes da casa. Tudo, segundo eles, será exibido em seus perfis na web.

Por enquanto, a emissora apenas adiantou, através de comunicado, que a casa será repleta de história e muitas lembranças, afinal será uma edição marcante para o programa.

Uma casa repleta de história e de muitas lembranças. Assim será a moradia dos novos brothers ? e dos sonhos de muitos fãs ? na nova temporada do Big Brother Brasil. Na vigésima edição, o programa presta uma homenagem a cômodos icônicos de edições anteriores, que inspiraram a decoração em releituras de diferentes ambientes da casa nova. O quarto Selva, do BBB 12, inspirou a nova sala e o Sibéria, do BBB 14, se transformou na nova cozinha. O Céu, que marcou o confessionário do BBB 2, e a Vila, tema da casa do BBB 17, norteiam a decoração dos quartos na nova edição. Já o confessionário do BBB 20 é uma releitura do tema Brechó, originalmente de um dos quartos do BBB 13. Mais do que o tema, o cômodo vai entrar no clima de nostalgia ao mostrar parte da história das 20 edições do programa, com objetos e ícones desta e de outras edições por todo o espaço, diz o comunicado à imprensa.

Lembrando que só no sábado, dia 18, os participantes serão revelados ao longo da programação do dia.