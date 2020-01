17/01/2020 | 10:11



Norma Michaels, atriz veterana na televisão e no cinema, morreu com 95 anos de idade. Segundo a People noticiou na última quinta-feira, dia 16, ela teve uma morte tranquila em sua casa, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Um dos papéis pelos quais a artista é mais reconhecida é no seriado O Rei do Bairro.

Mais recentemente ela também fez participações em grandes produções televisivas, como Brooklyn Nine-Nine, Modern Family e Gilmore Girls.