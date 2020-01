17/01/2020 | 10:10



A dubladora mexicana Andrea Arruti morreu aos 21 anos de idade e, de acordo com o que o jornal Clarín, as causas de morte ainda não foram reveladas - assim como a data exata em que ela nos deixou.

A jovem era a responsável por dar voz à princesa Elsa de Frozen na versão em espanhol para a América Latina. Além disso, ela também trabalhava com dublagem em muitos desenhos animados, filmes de animação e jogos de videogame.

My Little Pony, Trolls e o famoso jogo League of Legends são alguns dos títulos que contam com a voz de Andrea.