Lady Gaga pensa em alternativas para realizar sonho de ser mãe,

17/01/2020 | 10:10



Lady Gaga parece ter grandes planos para o ano de 2020! Aos 33 anos de idade, a cantora estaria avançando em seu plano de se tornar mãe e já começou a considerar opções para realizar o sonho, sem precisar depender de um parceiro para que isso aconteça. Gaga teria tomado a decisão, segundo o Radar Online depois que ficou solteira ao terminar o namoro com o engenheiro de som Dan Horton em outubro de 2019.

- Ela teve uma epifania no hospital depois que ela e um fã caíram do palco em Las Vegas. Ela ficou muito emocionada ao radiografar todo o seu corpo, disse o colunista A.J Benza da coluna de Fama do site.

A cantora, então, pensa que pode se tornar mãe através da adoção ou também por meio de uma barriga de aluguel, bastante comum nos Estados Unidos.

- Ela tem tudo o que quer no mundo, mas está sentindo falta de alguém para quem deixar seu legado. Ela vem de uma família forte e isso sempre foi o que ela queria, completou o colunista.