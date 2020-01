São Paulo elimina o Coritiba e encara o Oeste nas quartas de final da Copinha

16/01/2020 | 23:32



O São Paulo foi o último classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta quinta-feira, o time paulista ganhou do Coritiba, por 3 a 1, em São Bernardo do Campo.

Nas quartas de final, o São Paulo vai enfrentar o Oeste, que mais cedo eliminou o Avaí nos pênaltis. O jogo será no sábado, às 21h30, na Arena Barueri, em Barueri.

Empurrado pela torcida, que mais uma vez compareceu em grande número ao estádio Primeiro de Maio, o São Paulo dominou o primeiro tempo. Tanto que, antes de abrir o placar aos 19 minutos, criou pelo menos três grandes chances.

Depois de salvar o Coritiba com defesas importantes, Marcão não conseguiu evitar o gol do São Paulo. Maia aproveitou sobra do escanteio e soltou a bomba da entrada da área. Depois disso, o time paulista diminuiu o ritmo.

O panorama da partida não mudou depois do intervalo e o São Paulo ampliou aos seis minutos. Juan recebeu na entrada da área, girou em cima da marcação e finalizou rasteiro. Aos 16, Galeano chutou de fora da área e marcou o terceiro.

O Coritiba diminuiu com José Daniel aos 26 minutos. Para não correr mais riscos, o São Paulo passou a valorizar a posse da bola esperando o apito final do árbitro.

Os outros confrontos das quartas de final são Botafogo-SP x Internacional, Corinthians x Athletico-PR e Vasco x Grêmio.

Confira os resultados desta quinta-feira:

Avaí-SC 0 (2) x (4) 0 Oeste-SP

Grêmio-RS 4 x 1 Atlético-MG

Goiás-GO 2 x 4 Vasco

São Paulo-SP 3 x 1 Coritiba-PR