Aposto no sucesso do futebol regional

Anderson Fattori



16/01/2020 | 23:17



Está chegando a hora, torcedor do Grande ABC. Na semana que vem, cinco times da nossa região vão a campo para suas estreias no Campeonato Paulista das Séries A-1, A-2 e A-3. Não sou tão bom quanto o colega Anderson Fattori para palpitar sobre desempenhos e resultados, mas, analisando as listas de reforços de Santo André, São Bernardo FC, EC São Bernardo, São Caetano e Água Santa, acredito que este possa ser um semestre de alegrias para o futebol local. Não descarto classificações para competição nacional, acessos e até títulos. E vou ser bastante sincero: torço para que todos obtenham êxito. Afinal, uma frase que sempre digo aos amigos: o sucesso das equipes daqui também é o nosso sucesso aqui no Diário, ou seja, quanto mais longe forem, mais longe estaremos para acompanhá-los.



Na elite, Ramalhão e Netuno trouxeram quase duas dezenas cada de reforços. Por se tratar do principal estadual do País e que conta com regulamento bastante impositor, que limita o número de jogadores inscritos, as contratações têm de ser precisas. Assim, atletas em condições físicas duvidosas não têm vez e, como os times não têm calendário anual – ainda –, acabam sem tanto poder de negociação em comparação a clubes até mesmo de outros Estados que disputam regionais mais fracos, mas depois têm Série D ou C do Brasileiro para jogar. Mas voltando a andreenses e diademenses, os técnicos Paulo Roberto e Fernando Marchiori, respectivamente, estão quebrando a cabeça para definir os titulares. O Santo André, por exemplo, tem dois goleiros experientes, casos de Henal e Fernando Henrique, além de zagueiros como Luizão, Jomar, Rodrigo, Odair Lucas e Héliton. Já o Água Santa tem do meio para frente nomes como Robinho, Felipe Azevedo, Dadá, Dinei e Uederson. Muito difícil, para ambos os times, definir quais são os titulares.



Já na Série A-2, o São Bernardo FC montou um time de elite. Grande parte dos atletas trazidos pela Magnum – parceira que assumiu o controle do Tigre – para o técnico Marcelo Veiga já passou pela A-1 ou jogou nas principais competições nacionais. Leandro Amaro, Guilherme Mattis, Willian Magrão, Helton Luiz, Léo Jaime e Zé Carlos podem formar uma espinha dorsal de dar inveja em muito time de Primeira Divisão. A idade do sexteto pode ser elevada (próxima ou superior aos 30 anos), mas são homens de total confiança do treinador e que podem levar o Tigre de volta ao patamar principal de São Paulo.



O São Caetano, por sua vez, apostou na identificação de ídolos para conduzir o trabalho. Adãozinho é o treinador, em substituição a Marcelo Vilar, que deixou o comando após o título da Copa Paulista – foi para a Ferroviária, mas informações dão conta de que já tenha sido demitido. Adhemar, Dininho, Silvio Luiz e Anderson Lima estão inseridos no projeto. E com uma base do time campeão no fim de 2019, com Luiz Daniel, Alex Reinaldo, Júnior Alves, Sandoval, Esley, Anderson Rosa e Gleyson, reforçada por peças como Emerson Santos e Diego Palhinha, o Azulão tem chances de brigar por classificação no G-8.



Na Série A-3, ouso dizer que o EC São Bernardo preparou um time com totais condições de disputar a A-2. O técnico Renato Peixe trouxe diversos jogadores com quem trabalhou durante a carreira, inclusive quando ainda era atleta, casos do volante Dudu Lima e do atacante Raul. O trio, junto, foi campeão da Série A-2 de 2012 e da Copa Paulista de 2013 com a camisa do São Bernardo FC. Aliás, outras seis peças que vestiram a camisa do Tigre estarão no Cachorrão: Assis, Alexandre, Léo Fioravanti, Willian, Messias e Francisco Alex. A baixa, na minha opinião, foi a perda de Léo Costa para a Portuguesa Santista. O meia poderia ajudar e muito o Alvinegro, até como forma de gratidão por tê-lo contratado no segundo semestre do ano passado e emprestado-o para o Figueirense. Por outro lado, a vontade do jogador conta muito e ele deu preferência ao projeto da Briosa no segundo nível do estadual paulista.



Então vamos às apostas: Água Santa e Santo André se classificam para as quartas de final do Paulistão e, consequentemente, garantem vaga na Série D do Brasileiro; São Bernardo FC lutará pelo título da A-2, enquanto o São Caetano passa da primeira fase e vai dar trabalho no mata-mata; por fim, o EC São Bernardo é outro que vai brigar para ser campeão, na Série A-3. É querer demais? Ah, e podem me cobrar depois!