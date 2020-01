Marfrig confirma centro de distribuição em Itupeva

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



17/01/2020 | 00:01



A Marfrig Global Foods confirmou que vai transferir ainda neste mês a operação do centro de distribuição localizado no Jardim Cambuí, em Santo André, para Itupeva, no Interior, onde a companhia mantém atuação. Ontem, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região se reuniu com representantes da empresa para apresentar pauta de reivindicações. A paralisação na unidade da região continua.

De acordo com a Marfrig, a mudança acontece com “objetivo de otimizar as atividades de distribuição no Estado de São Paulo e racionalização dos custos”. Com a adequação serão gerados 50 novos postos de trabalho na unidade e parte dos colaboradores de Santo André será transferida para Itupeva.

De acordo com o vice-presidente do sindicato, Rubens Gomes, a entidade pleiteou que mais trabalhadores fossem convidados para essas novas vagas. “Eles convidaram pessoas de cargo de liderança e alguns aceitaram, mas nós queremos que isso seja estendido a mais trabalhadores do chão de fábrica.”

Além disso, a entidade solicitou que a empresa arque com cursos de qualificação para trabalhadores, além de um salário nominal por ano trabalhado e multa de cerca de R$ 1.700, conforme a convenção coletiva por causa da PLR (Participação de Lucros e Resultados). “Também pedimos 12 meses de manutenção de vale-alimentação, convênio médico e assistência odontológica”, disse Gomes. A entidade deve conversar novamente com a empresa hoje.

Questionada, a Prefeitura de Santo André informou que não foi oficialmente comunicada pela empresa. “Caso a informação se confirme, a administração lamenta a decisão tomada e trabalha, desde o início da gestão, para colaborar com as empresas ao desburocratizar e simplificar os serviços, além de estar sempre de portas abertas para atender às demandas dos empresários dispostos a investir na cidade.”