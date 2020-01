Germán Cano é apresentado no Vasco e deve estrear domingo contra o Bangu

16/01/2020 | 22:40



O Vasco apresentou nesta quinta-feira a sua única contratação até agora para a temporada. Trata-se do atacante Germán Cano, que recebeu das mãos do técnico Abel Braga a camisa número 14 do time de São Januário.

"Oficialmente quero te passar a camisa do Vasco, com o seu número. É o mesmo número que usei na Copa de 78, na Argentina. Eu quero aquilo que o torcedor vascaíno quer. Que você seja muito feliz. Se sinta à vontade, em casa. Vai ter muito carinho aqui e que faça muitos gols, que você tem feito nos últimos anos. Muitas felicidades", disse o treinador vascaíno.

"Sinto um orgulho muito grande. Um clube com muita história. Realmente sou um sortudo de poder vestir essa camisa, estou aqui pela torcida", afirmou o argentino, que prometeu devolver o carinho da torcida com muitos gols.

"Fiquei muito surpreendido com o carinho de toda a torcida. Recebi todos os dias distintas mensagens dos torcedores daqui. Agradeço bastante ao carinho dessas pessoas. Elas também são responsáveis pela minha chegada na instituição. A torcida é muito linda, muito apaixonada pelo Vasco, pelo futebol. Espero presenteá-los com muitos gols", afirmou Cano, que revelou como foi a recepção do elenco vascaíno.

"A recepção foi muito boa. O grupo é muito unido, muito carismático. Todos me deram apoio desde o primeiro dia que cheguei aqui. Esse apoio me deixou muito feliz. Estou muito contente por estar aqui", afirmou Cano, que deverá estar na equipe que estreia na Taça Guanabara, domingo, diante do Bangu.