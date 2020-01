Debate sobre o papel de Lula no pleito

Raphael Rocha



17/01/2020



Petistas celebraram, e muito, a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da detenção – o petista estava preso desde abril de 2018, condenado por corrupção no caso do triplex do Guarujá. Mas a participação de Lula no jogo eleitoral deste ano ainda é incógnita. Muitos petistas acreditam que o sentimento contra o partido arrefeceu. Mas muitos também consideram arriscado atrelar diretamente a imagem de Lula a um candidato majoritário, ainda mais na Região Metropolitana, onde o antipetismo segue presente. O que antes era obrigação – nas eleições de 2008 e de 2012 foi assim –, brigar pela presença de Lula em sua campanha pode não ser prioridade em determinada cidade ou em bairros específicos.

Novo de S.Caetano

Esta coluna mostrou ontem que a direção estadual do Partido Novo negou autorização para que os diretórios de Santo André e São Bernardo tivessem candidaturas a prefeito na eleição deste ano. Incluiu, porém, São Caetano na lista de municípios que não estão aptos. Entretanto, depois de um momento em que houve contestação ao projeto do Novo em São Caetano, o diretório local conseguiu aval e terá o empresário Mario Camilo Bohm como prefeiturável neste ano. A sigla agora está em processo de definição da vice e da montagem da chapa de candidatos a vereador. Assim, apenas em São Caetano o Novo terá prefeiturável. Nas demais cidades, não.

Resposta

Colocado como pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo em Santo André, o ex-ouvidor José Luiz Ribas Júnior encaminhou nota para fazer parecer a respeito da decisão da cúpula estadual da sigla de não autorizar o diretório andreense a ter prefeiturável neste ano. Ribas elogiou as regras da sigla e o fato de não haver virada de mesa interna. “De minha parte, sinto-me satisfeito pelo trabalho trilhado até o momento, pois aprendi na prática que o vale-tudo não vale é nada, aprendi que planejamento vale em todas as áreas, seja empresarial ou mesmo na política”, disse ele, deixando em aberto o futuro. “Muito obrigado a todos e vejamos o que nos aguarda.”

Guerra fria

A guerra fria entre diversos vereadores da base de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB), em São Bernardo, com o líder do governo na casa, Pery Cartola (PSDB), prossegue. Agora, um grupo de parlamentares cogita ir ao prefeito para desvincular o projeto de construção do hospital veterinário da imagem de Pery, eleito com mote da causa animal. A alegação é a de que todo bloco batalha pelo equipamento.

Sondagens – 1

Empresários do Grande ABC fizeram pesquisa extraoficiais de intenções de voto em algumas cidades da região e em duas delas o resultado caminhou com sondagens feitas por agentes políticos. Em Diadema, o ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) aparece na liderança desse levantamento, bem à frente dos adversários. Em Mauá, o ex-prefeito Oswaldo Dias (PT) também lidera – a despeito de o partido indicá-lo como vice em chapa liderada por Marcelo Oliveira (PT).

Sondagens – 2

Em São Bernardo, porém, os números surpreenderam esses empresários que encomendaram as pesquisas. O resultado mostrou empate técnico entre o ex-prefeito Luiz Marinho (PT) e o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB). Os dados revelam que a disputa em solo são-bernardense pode ser bem acirrada e ficar na comparação de governo. Marinho foi prefeito de São Bernardo entre 2009 e 2016, sendo reeleito em 2012 no primeiro turno.