Adriana promete controle da Fundação a longo prazo

Júnior Carvalho

Do dgabc.com.br



16/01/2020 | 22:18



A nova presidente da FUABC (Fundação do ABC), Adriana Berringer, prometeu na noite desta quinta-feira (16) que seu mandato focará em implementar políticas a longo prazo, que garantam que as ações e decisões da entidade sejam mantidas mesmo com a troca de gestores. A médica foi empossada ontem oficialmente para a gestão 2020-2021, em substituição a Luiz Mário Pereira de Souza.



“A gente precisa estabelecer políticas de trabalho e de administração que vão estar aqui independentemente de quem de nós esteja no comando. Ou seja, precisamos construir um mecanismo que vá perpetuar independentemente de quem tiver sentado na cadeira de presidente. Mudou (a presidência), a base tem de estar mantida”, frisou a nova presidente da entidade.



Adriana reforçou ainda a necessidade de se colocar em prática a tão cobrada transparência da FUABC. Nos últimos tempos, a entidade esteve no centro de polêmicas envolvendo o loteamento de cargos nos municípios onde atua – no Grande ABC, só não gerencia equipamentos em Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Em outubro, a FUABC assinou, junto ao Ministério Público, um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) se comprometendo a adotar regras de transparência, como o veto ao nepotismo e a instituição de concursos públicos.



“Chegamos aqui e estava uma terra devastada. A gente entra hoje, claro que ainda cheio de problemas e coisas importantes a serem tratadas, mas numa fase em que a ideia agora é construir, voltado para o TAC”, afirmou. “Queremos começar a colher os frutos dessa terra que era árida e foi semeada. É claro que é uma coisa a médio e longo prazos, mas precisamos começar a construir um modelo de governança.”



Como ação prática, a nova presidente da FUABC citou que tem sido colocado em prática programa de controle orçamentário. “As mantidas têm de gastar aquilo que elas podem gastar. São módulos de avisos e alertas para a gente aqui ter a informação centralizada. A gente precisa saber para atuar antes que o problema atinja os níveis como o de Mauá.”



A classe política da região compareceu à posse de Adriana, como os prefeitos de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), além de vereadores do Grande ABC e do deputado estadual Thiago Auricchio (PL).



Então presidente da FUABC, Luiz Mário assume a vice-presidência da entidade.