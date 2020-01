FUABC poderá gerir Atende Fácil Saúde

Daniel Tossato

Do dgabc.com.br



16/01/2020 | 22:15



Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) admitiu que o Atende Fácil Saúde, que deverá ser entregue até julho, poderá ter gerência da equipe da FUABC (Fundação do ABC).



A afirmação do chefe do Executivo foi feita durante assinatura da ordem de serviço para início de obras, em solenidade que aconteceu nesta quinta-feira (16) e contou com a presença do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), além de vereadores e secretários.



Segundo Auricchio, o debate para decidir quem irá fazer a gerência do Atende Fácil Saúde ainda continua. “O que estamos decidindo é se vamos fazer (a gerência) através de um contrato de gestão com alguma organização social, no caso a Fundação do ABC, ou se vamos fazer direto pela equipe da Secretaria da Saúde. Essa é uma decisão não tomada ainda”, declarou Auricchio.



Com a ordem de serviço assinada ontem, o Palácio da Cerâmica tem perspectiva de entregar o equipamento de saúde dentro de 180 dias, após início das obras.



Um dos principais projetos de campanha de Auricchio, o Atende Fácil Saúde ficará no Centro da cidade, entre as esquinas da Avenida Senador Roberto Simonsen e Avenida Goiás. O prefeito ainda mostrou as primeiras imagens de como ficará o prédio do equipamento, que deverá ter arquitetura moderna, priorizando a iluminação natural.



Para a edificação do Atende Fácil da Saúde, Auricchio requereu linha de financiamento junto ao Desenvolve-SP, agência de fomento do governo do Estado de São Paulo. Com a articulação do deputado Thiago Auricchio, São Caetano obteve R$ 12 milhões, empréstimo que foi aprovado pela Câmara em novembro do ano passado.



“A conquista de mais um equipamento de saúde para a cidade de São Caetano é muito importante. Tenho certeza que o Atende Fácil (Saúde) irá auxiliar o munícipe”, declarou Thiago Auricchio, que ainda agradeceu ao governador do Estado, João Doria (PSDB) e ao vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).



O complexo de saúde irá contar com centro de especialidades, centro de diagnóstico, centro de geriatria e farmácia que irá servir os pacientes durante 24 horas. Dessa forma, a intenção é atender cerca de 10 mil pessoas por mês, sem contar a demanda da farmácia, que, segundo o Executivo, não é possível mensurar.



Para a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone, a assinatura da ordem de serviço, mais a concretização do Atende Fácil Saúde irão “fechar com chave de ouro” os projetos voltados à saúde em São Caetano. “Queremos dar atenção especial para as pessoas da terceira idade. Realizar diagnósticos precoces de doenças que acometem estes pacientes”, avaliou.



ELEIÇÃO

Para o prefeito José Auricchio Júnior, a eleição deverá ser marcada pelas fake news. Na visão do tucano, com a gestão bem avaliada “fica difícil para a oposição fazer críticas”, o que daria margem à desinformação. Ele evitou, entretanto, se estender nos comentários político-eleitorais deste ano.