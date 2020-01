PTB aumenta pressão para Campos ser candidato em SP

Da Redação



17/01/2020 | 00:01



As cúpulas municipais, estadual e nacional do PTB têm pressionado o deputado estadual Campos Machado, presidente do partido em São Paulo, a liderar candidatura à prefeitura paulistana na eleição deste ano.

O movimento começou com os 25 departamentos setoriais da legenda no Estado. Recentemente, o presidente nacional da sigla, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, manifestou desejo em ver Campos como prefeiturável do partido em São Paulo.

“Não confirmo nem desminto”, diz Campos, sobre a possibilidade de estar à frente de uma chapa majoritária na maior cidade do País. O deputado também declarou que o foco atual é o de preparar a sigla para as eleições em todo o Brasil, pois “pretendemos superar o número de prefeitos e vereadores eleitos em relação a 2016”.

O PTB, há quatro anos, ficou com a vice do hoje deputado federal Celso Russomanno (Republicanos). Aquele pleito foi vencido por João Doria (PSDB), no primeiro turno, que, posteriormente, se elegeria governador e viraria desafeto de Campos – o petebista não aceitou o fato de Doria escantear o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), seu padrinho político.