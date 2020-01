Apaixonados pelo Fusca se reúnem em São Bernardo

Nilton Valentim

Do Diário do grande ABC



17/01/2020 | 08:07





Baratinha, Besouro, Poisé... Não importa o apelido, o fato é que o Fusca foi e sempre será o carro mais icônico do País. E para comemorar o dia nacional dedicado ao veículo mais popular do Brasil, o São Bernardo Plaza Shopping promove, domingo, evento dedicado aos apaixonados pelo modelo.

Realizado em parceria com o Fusca Club do Brasil, o encontro deverá receber 1.800 carros. Além de um pequeno mercado de pulgas, tendas com itens exclusivos para colecionadores, food trucks, chope artesanal e músicas ao vivo. Os portões serão abertos às 10h.

O evento é gratuito e os clientes do centro de compras vão ter isenção de estacionamento com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis até as 12h. da Redação