Nilton Valentim



16/01/2020 | 21:06



A exposição Duas Rodas Uma Nação, que conta a história do motociclismo no Brasil, será aberta dia 25, no Museu Municipal de Socorro, no Interior de São Paulo, e permanece até 1º de março.

A mostra reúne as mais relevantes e raras motocicletas do acervo do Moto Classic Museum, assim como da Remaza Collection e a Triumph Type H de 1915 da TecMoto, além de inúmeros documentos originais e itens de mobiliário.

Quem é apaixonado pelas duas rodas tem agora mais um motivo para colocar a moto na estrada e rodar cerca de 135 quilômetros para apreciar o acervo. A entrada é gratuita.