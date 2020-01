Moto Triumph é coadjuvante em filme da Arlequina

Nilton Valentim

17/01/2020



O filme Aves de Rapina – Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa estreia nos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro. Na trama, a personagem Caçadora, que se une à protagonista, pilota uma Triumph Street Triple RS. A motocicleta é parte integrante da aventura. Em busca de vingança contra aqueles que prejudicaram sua família, Caçadora tem o chefe da máfia de Gotham City, Roman Sionis, e outros, na mira de sua besta treinada. O filme contém várias cenas de ação emocionantes, com performances explosivas de moto, acrobacias e pilotagem dinâmica.

A história é contada pela própria Arlequina, que se une a Caçadora, Canário Negro e Renee Montoya. O quarteto tem como principal intuito derrotar Sionis.

As motocicletas Triumph participam de sucessos do cinema há mais de 100 anos. Recentemente, a marca inglesa marcou presença no 25° filme de James Bond, o agente 007, Sem Tempo para Morrer, na qual os modelos Scrambler 1200 e Tiger 900 participam de sequências de ação extremas e dinâmicas. Este filme estreia no Brasil em abril.

Na telona, as motos já apareceram pilotadas por astros como Steve McQueen, Marlon Brando, Clint Eastwood, Elvis Presley, Brad Pitt, Nicolas Cage, Tom Cruise, George Clooney, Richard Gere e Matthew McConaughey, entre outros.

Um dos grandes fãs da marca e das motocicletas de um modo geral foi o ator norte-americano Steve McQueen. Motociclista experiente e ousado, ele chegava até a dispensar o uso de dublês nas cenas de ação que participava em cima das motos. da Redação