Do Dgabc.com.br



16/01/2020 | 20:56



Após a passagem de uma frente fria, ventos de quadrante Sul deixarão as condições de tempo instáveis no Grande ABC nesta sexta-feira (17). O dia será de céu nublado a encoberto e com chuva fraca a moderada a qualquer momento.

As temperaturas estarão em declínio, com mínima de 18ºC e máxima de 22ºC.

O fim de semana também será de chuva. Somente no domingo o Sol poderá voltar a aparecer enter nuvens em alguns momentos, mas mesmo assim há previsão de chuva a qualquer momento.