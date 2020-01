Santo André retoma programa Domingo no Paço nesta semana

Da Redação



17/01/2020 | 00:01



Santo André recebe no domingo a primeira edição de 2020 do programa Domingo no Paço, com atividades de lazer, jogos e brincadeiras no estacionamento da Prefeitura (Praça IV Centenário, Centro), das 10h às 16h.

Criado em 2017, o projeto conta com o conceito de club-park e oferece brincadeiras como pula-pula, futebol, tênis de mesa, slackline, teatro infantil e uma série de outras atividades. As atrações são revezadas entre um domingo e outro.

Outra opção de lazer é a brinquedoteca do Parque Chácara Pignatari (Avenida Utinga, 136, Vila Metalúrgica). O espaço conta com série de jogos e brincadeiras gratuitas. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30.

No período de férias, alguns dos espaços da cidade são opções de passeio. Os visitantes podem conferir série de exposições, além de conhecer um pouco dos patrimônios históricos municipais. É o caso da Casa do Olhar Luiz Sacilotto, construção da década de 1920, e do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, que abrigou o primeiro grupo escolar da região, na década de 1910.