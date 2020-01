Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/01/2020 | 00:01



A audição desta semana do Memória na TV deveria ter ido ao ar em novembro do ano passado. Tivemos problemas técnicos, mas o depoimento de três representantes da Cia de Dança Cigana Sarah Ruby poderá, enfim, ser assistido, falando de uma atividade realizada no Ribeirão Pires FC, ano passado, mas também sobre a história de pessoas que amam e defendem a cultura cigana, quebrando mitos, fazendo justiça a uma tradição internacional que se perde no tempo.

Sarah Rubi, Karla Bressan e Miguel Lopes emocionam, divertem, explicam, ensinam. Tivemos muita satisfação em recebê-los. E mesmo com a demora da apresentação no DGABC TV, em nenhum momento o grupo cobrou qualquer coisa. Entendeu perfeitamente o imprevisto, pelo que agradecemos.

HISTÓRICO

A Companhia de Dança Cigana Sarah Ruby nasceu em 2015 com o sonho de transmitir a outras pessoas o prazer da dança cigana, sua cultura, hábitos, história.

Começou com solos de Sarah Ruby e foi crescendo. Seus alunos foram se agregando à companhia e começaram a se apresentar em grupo.

Hoje a companhia faz eventos, festas e apresentações em toda a região, Grande São Paulo e Interior.

LEMBRANÇAS

O programa Memória na TV desta semana também presta homenagem a dois nomes que muito fizeram pela memória e esporte, e que nos deixaram recentemente: o campeão internacional de ciclismo Antonio Alba e o memorialista Carlos de Castro.

Foi o amigo Castro quem nos apresentou a Companhia de Dança Cigana Sarah Ruby. Lamentamos muito que ele não tenha podido assistir ao programa.

Já Antonio Alba teve oportunidade de assistir ao vídeo elaborado pela filha Dagmar Alba, nossa ex-colega do Diário, que reuniu fotos e notícias acerca da carreira vitoriosa do pai e que estamos apresentando na íntegra no DGABC TV.

MEMÓRIA NA TV - Ribeirão Pires e a dança cigana - Entrevistados:</CF> Sarah Rubi, Karla Bressan e Miguel Lopes - No ar pelo Diário On-Line: www.dgabc.com.br. Um são-caetanense em Portugal Um Olhar Jamais Visto – Fotos ampliadas em azulejos focalizando monumentos históricos de Portugal Autor: Augusto Coelho Local: Consulado de Portugal Endereço: Rua Canadá, 324, Jardim América, São Paulo Abertura: amanhã, sábado, 18 de janeiro Horário: 15h Entrada franca Diário há 30 anos Quarta-feira, 17 de janeiro de 1990 – Ano 32, edição 7277 Manchete – Refinarias estão paradas; em greve 60 mil petroleiros, incluindo-se os de Capuava, em Mauá Santo André – Governo do Estado reinicia as obras de construção do Hospital Regional de Clínicas; iniciadas pelo prefeito Lincoln Grillo, estavam paralisadas deste o ano de 1979. Nota – Ao ser concluído, o hospital receberia o nome do governador Mário Covas. Cena Política (Dan I. Gedankien, interino) – Divergências do poder tiram a ‘pureza’ do PT. Memória – Morre o sindicalista Afonso Monteiro da Cruz, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema entre 1965 e 1969 e precursor das atuais lideranças da CUT (Central Única dos Trabalhadores). Em 17 de janeiro de... 1910 – Morre, em Washington, o embaixador brasileiro Joaquim Nabuco. 1915 – A I Guerra. Manchete do Estadão: os alemães evacuam as localidades da costa da Bélgica. 1920 – Distribuído o número 1 da São Paulo Ilustrado, uma revista de literatura, artes e variedades. 1930 – Pelo campeonato de futebol da Segunda Divisão, em seu campo, o São Caetano EC vence o Oriente por 3 a 2; na preliminar, 5 a 1 para o São Caetano. Lançada em Londres a revista The Brazilian Press, o primeiro periódico brasileiro editado na capital inglesa. 1940 – A II Guerra. Do noticiário do Estadão: três unidades submarinas da esquadra britânica são consideradas perdidas pelas autoridades da Inglaterra. 1970 – Eleitas as personalidades e entidades de Santo André que receberão o Troféu João Ramalho: na música, Geraldo Rosa; no teatro, Antonio Petrin; no esporte, Randi EC; personalidade esportiva, Expedito Alencar. Hoje - Dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Instalado em 1893. Santos do dia - Leonila - Sulpício, bispo francês falecido em 644

Municípios brasileiros