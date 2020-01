Convenção da Sono Quality: Cenforpe em noite estrelada

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 23:45



Estratégia de marketing benfeita pode mudar os rumos de um negócio. Case da região é a Sono Quality, especializada em colchões terapêuticos, criada por Ricardo Eloi, que conduz sete empresas, a maior parte em São Bernardo, e 604 funcionários. Em comparação a 2018, segundo Eloi, o faturamento cresceu 20% e a projeção para 2020 é se manter. “É a que mais anuncia em merchandising do Brasil. Além da convenção, temos projetos com influenciadores, clubes de futebol e criamos o selo Celebrities, dado às celebridades que visitam nossa empresa”, explica. O último evento, realizado no Cenforpe, em São Bernardo, reuniu várias. “Convenção deste porte gera empregos de formas direta e indireta, além de fomentar a economia local.”

O evento contou com a presença de Paulette Pink, que fez show interpretando a cantora internacional Cher

Andrea Nobrega prestigiou a convenção e foi homenageada pela sua participação no reality show ‘A Fazenda’, da Record

Nany People , Sonia Abrão e Ricardo Eloi, fundador da Sono Quality

Marco Luque também esteve por aqui

TEM MAIS...

Planos para 2020

Ricardo Eloi não cresceu do nada. O empresário, inclusive, morou em orfanato até ser resgatado por uma tia. Ele abriu a Sono Quality com três cheques de R$ 400, que foram emprestados de uma amiga. Segundo ele, o planejamento é aumentar a empresa no segundo trimestre de 2020. Como meta pessoal, quer conhecer Jerusalém e fazer peregrinação até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida a pé. “Também quero me dedicar a ações sociais na minha cidade, Espírito Santo do Pinhal (São Paulo) e aqui na região.”