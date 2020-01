'Escute o seu bebê': Santo André recebe apresentação para primeira infância

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 17:47



A ciência já provou que a primeira infância – que corresponde do nascimento até os 6 anos – é fase essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional do ser humano. É quando a criança entende o que é empatia, o ‘se colocar no lugar do outro’. Todas as formas lúdicas que os pais puderem usar para ensinar sobre estes conceitos são muito bem-vindas. O teatro é uma das mais eficazes. Os roteiros pensados para os bebês surgiram na década de 1980 na Europa, com maior expressividade na Bélgica e na Espanha. No sábado e domingo (25 e 26), às 11h, será apresentado, no Teatro Municipal de Santo André, O Portal Encantado, que conta histórias sobre a criação do universo, misturando a visão científica ocidental e o imaginário indígena brasileiro. A peça é para quem tem de 6 meses a 4 anos. Pode ser mais uma chance de você ficar abismado com a inteligência do seu bebê.

Diretora de Saúde de São Caetano, Adriana Stephan assume a presidência da Fundação do ABC, hoje, às 19h

Divulgado pôster do filme ‘Sergio’, sobre Sergio Vieira de Mello, para a NetFlix e cinemas selecionados em 17 de abril; o diplomata brasileiro morto no Bagdá será interpretado por Wagner Moura

Fãs do Fusca estão ansiosos por mais um encontro – e olha que são muitos aqui na região; desta vez será domingo, no São Bernardo Plaza Shopping, em comemoração ao Dia Nacional do Fusca





Novos uniformes da empresa aérea Gol foram assinados por ninguém menos do que o estilista Alexandre Herchcovitch; para criar a coleção, ele foi in loco conversar com cerca de 150 funcionários

TEM MAIS...

Show para surdos

Bacana a iniciativa do DJ Alok de realizar seu primeiro show traduzido e interpretado por Libras, a Língua Brasileira de Sinais. “A música não é só o som e a batida, mas mistura de sentimentos e energia”, disse o brasileiro. Lembrando que um morador aqui da região, Flávio Otoni, não só faz shows em Libras, como gravou DVD para homenagear a mãe, deficiente auditiva. O programa da DGABC TV com esta entrevista está no nosso site.

Agenda

Ainda estamos em janeiro, mas a Casa de Portugal, de Santo André, já enviou convite para seu 35ª aniversário, que vai acontecer no dia 15 de março. Foram programadas bênção do padre Antônio Maria, bacalhau no almoço e show, às 16h, com Rodrigo Leal, filho de Roberto Leal (1951-2019). Convites já podem ser comprados no local. Informações no 4436-0223.