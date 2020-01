Música para toda a temporada

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



16/01/2020 | 23:58



Pensando no imediatismo do consumo musical, com o público querendo novidades de seus artistas cada vez com mais frequência, a dupla sertaneja Thaeme e Thiago resolveu mudar a forma de lançar seus produtos, algo que já vem sendo adotado por outros artistas também. E é em partes que mostra seu novo trabalho, Química, resultado de espetáculo gravado em São Paulo, em outubro.

A obra conta com 23 músicas inéditas e uma regravação. Tudo será divulgado ao longo de três álbuns, com oito faixas cada. E a primeira parte já está disponível nas plataformas de streaming. As outras duas, ao longo do ano. Vídeos do espetáculo serão disponibilizados regularmente na internet.

“Hoje o mercado é muito imediatista. Você gravou, lançou e daqui um mês eles já querem coisa nova. Pensando nisso, em manter as músicas novas sempre para a galera, a gente não queria soltar todas de uma vez”, explica Thaeme, sobre lançar o trabalho aos poucos.

“Na verdade, por causa da ansiedade, queríamos soltar tudo de uma vez, mas até para aproveitar melhor as músicas e a galera consumir de pouquinho em pouquinho, acho que vai ser mais legal dessa forma”, reforça o cantor Thiago.

A primeira parte do lançamento conta com temas animados, com foco no sertanejo, como a faixa que dá nome ao projeto, Livramento, Eu Conto ou Cê Conta? e Vendinha. Esta última, aliás, que conta com participação de Jorge (da dupla Jorge & Mateus), é uma das grandes apostas da dupla para esse novo trabalho. “É uma música extremamente animada, mas que ao mesmo tempo tem um papo romântico. E a participação do Jorge só agregou e engrandeceu esse projeto, que é a realização de um sonho”, explica Thaeme.

A artista conta que ela e Thiago queriam muito participações no DVD. “Temos química com vários artistas e os primeiros a confirmarem foram Henrique e Diego”, explica. A dupla dos amigos, segundo ela, foi responsável por abrir muitas portas para seu trabalho no início da carreira. “Por isso temos uma gratidão muito grande por eles, que sempre foram muito queridos e generosos”, diz.

Gustavo Mioto, por exemplo, participa na faixa Crazy – ainda não disponível. O cantor Tayrone também está no projeto. Segundo Thaeme, já existia a vontade de fazer algo com ele, além de ter algo gravado junto com um artista nordestino. “O Tayrone nós conhecemos em um show que fizemos no Nordeste e a química rolou na hora. Ele canta uma sofrência do Nordeste e queríamos muito misturar os estilos e ver o que ia acontecer no palco.”

Além da parte inicial do disco, a dupla disponibiliza vídeos das canções em seu canal no YouTube. Vendinha foi o clipe de estreia. Álcool Em Comum também já pode ser apreciada. Toda quinta-feira terá a divulgação das outras gravações. Sobre a parte visual, Thaeme destaca a abertura do espetáculo. “Pela primeira vez tivemos balé, e foi aquela emoção quando subimos ao palco e vimos o local lotado e o público cantando tudo”, conta.

Para Thiago, o resultado de Química é algo que vai marcar muito isso, o amadurecimento da dupla. Thaeme explica que o processo de realizar um DVD é algo grandioso, difícil e diferente, “por isso, gostamos sempre de nos superar. Fizemos algo extremamente organizado, planejado, pensamos em cada detalhe e o resultado ficou maravilhoso”, diz.