Estreias da semana nos cinemas

16/01/2020 | 16:03



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIA

1917 (1917, Reino Unido-Estados Unidos/2020, 119 min.) - Drama de Guerra. Dir. Sam Mendes. Com George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Os soldados britânicos Schofield e Blake são enviados para a Primeira Guerra Mundial e recebem a missão que parece impossível: eles precisam atravessar o território inimigo para entregar uma mensagem que pode salvar seus colegas de batalhão. 16 anos.

Judy: Muito Além do Arco-Íris (Judy, Reino Unido-/2020, 119 min.) - Drama. Dir. Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. Com a carreira em baixa, a atriz e cantora americana Judy Garland, estrela do filme "O Mágico de Oz", aceita participar de uma turnê em Londres, no inverno de 1968. Ao chegar na cidade, ela enfrenta antigos problemas, como o vício em álcool e em remédios. 14 anos.

O Melhor Verão das Nossas Vidas (Brasil-/2020, 98 min.) - Comédia. Dir. Adolpho Knauth. Com Giulia Nassa, Bia Torres, Laura Castro. Três adolescentes sonham em se apresentar no Festival do Sol. Mas elas têm seus planos frustrados quando um rigoroso professor do colégio as deixa de recuperação. 14 anos.

ESTREIAS

Jumanji - Próxima Fase (Jumanji - The Next Level, Estados Unidos/2019, 123 min.) - Aventura. Dir. Jake Kasdan. Com Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan. Spencer tem a missão de consertar o vídeo game que permite que os jogadores sejam transportados para o mundo de Jumanji. Logo, o quarteto formado por Smolder Bravestone, Moose Finbar, Shelly Oberon e Ruby Roundhouse ressurge. 12 anos.

A Melhor Juventude (La meglio gioventù, Itália/2003, 187 min) - Drama. Dir. Marco Tullio Giordana. Com Alessio Boni, Luigi Lo Cascio, Adriana Asti. Quarenta anos de história italiana é revista a partir da vida de dois irmãos. Um é psiquiatra e viaja o mundo. O outro é um idealista que vê na política a chance de mudar o mundo. 18 anos.

Os Miseráveis (Les Miserable, França/2019, 102 min.) - Drama. Dir. Ladj Ly. Com Damien Bonnard, Alexis Manenti e Djibril Zonga. Ao contrário do que o título sugere, o filme não é uma nova adaptação da obra de Vitor Hugo. A única semelhança é o lugar, o bairro periférico de Montfermeil, em Paris. A história, porém, é sobre Stéphane, que se junta a um esquadrão anticrime e precisa lidar com a violência das gangues locais. 14 anos.