Casal que fazia sequestro relâmpago é preso em São Bernardo

16/01/2020 | 15:23



Um casal foi preso ontem (15), no bairro Taboão, em São Bernardo, durante sequestro relâmpago. Segundo o boletim de ocorrência, policiais da 2º Companhia do 6ª Batalhão da Policia Militar faziam patrulhamento pelo local quando foram avisados pelo rádio que um Honda Fit vermelho havia sido roubado na Rua José Moutinho e que a vítima estaria com os bandidos.

Ao ser abordado, o motorista do veículo tentou fugir em alta velocidade. Logo em seguida, o carro foi parado. Os policiais encontraram simulacro (pistola de brinquedo) e R$ 6.500, dinheiro que havia sido sacado em dois bancos. Com a sua comparsa não foi encontrado nada.

Diante dos fatos o delegado resolveu fazer uma diligência até a casa do suspeito, onde foi localizado um celular, que havia sido roubado em São Caetano.

Ao ser localizada, a dona do aparelho falou que também havia sofrido um sequestro relâmpago praticado pela dupla. Eles levaram seu veículo e a quantia de R$ 4.500.

Os dois foram conduzidos à delegacia, onde aguardarão a decisão da Justiça.