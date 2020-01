Noivos, Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, de A Fazenda, anunciam que vão morar juntos

16/01/2020 | 15:11



Amor de reality não dura? Esses dois provam o contrário! Rodrigo Phavanello e Sabrina Paiva, que se conheceram dentro da sede de A Fazenda, irão morar juntos em breve! O casal, que ficou noivo recentemente, está dando um passo mais sério no relacionamento. A novidade foi compartilhada no Instagram oficial do ator, que escreveu o seguinte:

E a surpresa que tanto falávamos é... SÁBADO TEREMOS UM LAR PARA CHAMAR DE NOSSO! Venho compartilhar com vocês fãs, que nos acompanham e torcem por nós desde A Fazenda! Eu não poderia ter escolhido melhor minha noiva, amiga, parceira e minha futura esposa. No momento certo chega a pessoa que muda e transforma a sua vida; é como a música diz Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente, agora sim eu sei pra onde ir. Só posso ser grato de ter uma mulher tão incrível que faz minha vida ficar colorida. #Sabrinanello #Savanello vai juntar as escovas.

Que fofura, não é? Em seu perfil, a modelo agradeceu aos acontecimentos recentes:

Gratidão por todas as coisas boas que estão acontecendo..., escreveu Sabrina.

Nem é preciso dizer que os fãs do casal ficaram mega animados com a notícia, não é?