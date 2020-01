Confira as dicas para saber a hora certa de trocar os pneus

Da Redação

Do Garagem360



16/01/2020 | 14:48



A Bridgestone, fabricante de pneus em todo o mundo, e o Garagem 360 listou algumas dicas para o motorista se atentar se tratando da manutenção dos pneus. Dentre as orientações, ela adverte que os condutores devem adotar o TWI (Tread Wear Indicator) como principal indicativo a ser considerado na avaliação.

Hora certa de trocar os pneus

O indicador está visível por meio dos ressaltos de borracha que ficam nos sulcos dos pneus e possuem 1,6 mm de profundidade. Quando chega ao seu limite, sinaliza que o pneu precisa ser trocado, pois poderá interferir na segurança e tornar-se passível de autuação pelas autoridades de trânsito.

“A regra TWI só não é válida para pneus com bolhas, rasgos ou perfurações, que nestes casos devem ser substituídos imediatamente”, comenta José Carlos Quadrelli, gerente geral de Engenharia de Vendas da Bridgestone.

A quantidade de pneus a ser substituída também é um ponto de atenção. “O recomendado é trocar os quatro ao mesmo tempo, caso tenham sido utilizados de forma uniforme. Isso possibilita que estejam todos nas mesmas condições”, explica Quadrelli.

“Caso não seja possível a troca dos dois conjuntos, o par de pneus novos deve ser colocado no eixo traseiro, que é o maior responsável pela estabilidade do veículo”, conclui o gerente geral.

Novo pneu

A escolha de um novo pneu deve considerar aspectos importantes como dimensões recomendadas pelo fabricante do veículo, tipo de utilização do veículo – uso urbano, comercial ou misto -, dentre outros.

O pneu possui informações úteis que auxiliam na identificação de seus atributos e no momento de substituição.

Desta maneira, o pneu 175/70R13 82T, por exemplo, tem 175 mm de largura de seção, e altura igual a 70% da largura de seção, é radial e é montado em rodas de aro 13 polegadas. Se não houver letra é porque ele é diagonal. O número 82 é o índice de carga e indica que o pneu suporta uma carga de 475 kg.

Já a letra T é o símbolo de velocidade e indica que o pneu pode ser usado à velocidade de 190 km/h quando submetido à carga máxima. A lateral do pneu também traz a informação de sua data de fabricação e não de validade.

Carros mais vendidos em 2019

Na galeria, confira quais foram os 30 carros mais emplacados no último ano. As picapes também foram incluídas no álbum de fotos, já que a Fenabrave classifica esses utilitários como comerciais leves.

Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 1- Chevrolet Onix: 241.214 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 104.331 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 3- Hyundai HB20: 101.590 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 4- Renault Kwid: 85.117 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 81.285 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 6- Fiat Argo: 79.001 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 7- Fiat Strada: 76.223 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 8- Chevrolet Prisma: 73.721 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 9- Volkswagen Polo: 72.057 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 10- Jeep Renegade: 68.726 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 11- Fiat Toro: 65.566 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 12- Jeep Compass: 60.362 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 13- Hyundai Creta: 57.460 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 14- Toyota Corolla: 56.727 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 15- Nissan Kicks: 56.062 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 16- Fiat Mobi: 53.444 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 17- Ford Ka Sedan: 51.260 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 18- Renault Sandero: 50.303 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 19- Honda HR-V: 49.488 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 20- Volkswagen Virtus: 46.876 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 21- Volkswagen Saveiro: 42.270 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 22- Toyota Hilux: 40.419 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 23- Volkswagen Fox: 38.487 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 24- Toyota Yaris: 37.686 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 25- Volkswagen T-Cross: 37.081 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 26- Hyundai HB20S: 34.893 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 27- Ford EcoSport: 34.206 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 28- Chevrolet S10: 32.161 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 29- Volkswagen Voyage: 32.055 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades Foto: Divulgação 30- Toyota Yaris Sedan: 29.759 unidades